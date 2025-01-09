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Теракт біля ТЦК у Дніпрі: затримали ще двох фігурантів

Дніпро, Четвер 09 січня 2025 11:24
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Теракт біля ТЦК у Дніпрі: затримали ще двох фігурантів Фото: у Дніпрі затримали ще двох фігурантів, причетних до теракту біля ТЦК (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

СБУ та поліція затримали ще двох фігурантів, причетних до теракту біля ТЦК у Дніпрі. Їх підозрюють у виготовлені вибухового пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали двох агентів РФ, які діяли окремо від "виконавця" і зробили йому саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Їх завербували під час пошуку "легких" заробітків на тематичних Telegram-каналах.

За інструкцією окупантів фігуранти виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього зрадники віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав з схованки пристрій, про що месенджером доповіли своєму російському куратору. Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою трирічну дитину.

Після теракту подружжя російських агентів намагалося "залягти на дно" і переїхало до іншої орендованої квартири. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухового пристрою.

Обом затриманим оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);
  • ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Теракт біля ТЦК у Дніпрі: затримали ще двох фігурантів

Фото: у Дніпрі затримали ще двох фігурантів, причетних до теракту біля ТЦК (ssu.gov.ua)

Теракт в Дніпрі

Нагадаємо, 14 грудні у Дніпрі стався вибух біля будівлі ТЦК. Жертвою вибуху став військовий, двоє правоохоронців постраждали.

Протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину - 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ.

Пізніше підривнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Служба безпеки України Дніпропетровська область Теракт
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