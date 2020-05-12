Теракт в Афганистане: в числе погибших есть новорожденные

В числе погибших в результате сегодняшнего теракта в Афганистане есть двое новорожденных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, террористы, замаскированные под полицейских атаковали больницу в столице Афганистана, Кабуле. В результате они убили 16 человек, в том числе двух новорожденных из роддома, управляемого международной гуманитарной организацией "Врачи без границ".

Также РБК-Украина писало, что в начале марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Жертвами нападения боевиков "Исламского государства" тогда стали как минимум 32 человека.

Кроме этого, ранее в Афганистане задержали главаря местной ячейки ИГИЛ, который ответственен за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек.