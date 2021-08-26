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Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы, - Минобороны Британии

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 12:22
Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшие часы, - Минобороны Британии Фото: замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи (facebook com jheappey)
Автор: РБК-Украина

Теракт в аэропорту Кабула (Афганистан), из-за угрозы которого приостановлена эвакуация, может произойти в ближайшие часы. Также есть угроза атаки на центры, в которых проводится оценка беженцев перед эвакуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи, "мрачная реальность" состоит в том, что разведка все более уверена в том, что нападение может произойти в аэропорту Кабула или центрах, используемых для оценки беженцев.

В то же время он утвердительно ответил на вопрос, может ли теракт в аэропорту Кабула произойти в ближайшие часы.

"В результате этого (угрозы теракта, - ред.) мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле - уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций", - отметил Хиппи.

Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в аэропорту Кабула есть реальная угроза террористической атаки.

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Афганистан Кабул Теракт
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