Теракт 11 вересня у США: суд відхилив угоду про визнання провини для організатора

Федеральний апеляційний суд відхилив угоду про визнання провини обвинуваченому в організації терактів 11 вересня у США Халіду Шейху Мохаммеду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Угода дозволила б Мохаммеду та іншим співучасникам визнати себе винними в обмін на уникнення смертної кари.
Судді у Вашингтоні, округ Колумбія, більшістю голосів відхилили таку угоду.
Мохаммеда звинувачують в організації та керівництві терактами 11 вересня 2001 року в США, коли літаки врізалися у Всесвітній торговий центр. Його було заарештовано 2003 року. Відтоді його утримують у в'язниці Гуантанамо.
Угода про визнання провини обговорювалася протягом двох років. Вона була схвалена військовими прокурорами і представником Пентагону. Досудові слухання тривають уже понад десять років.
Після арешту в Пакистані 2003 року Мохаммед провів три роки в секретних в'язницях ЦРУ, де його 183 рази піддавали імітації утоплення, а також застосовували інші методи допиту, зокрема, позбавлення сну і примусове оголення.
У липні минулого року адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що уклала угоду з Мохаммедом і трьома іншими обвинуваченими, проте пізніше її було скасовано.
Між президентом США та американськими спецслужбами виникли тертя через оприлюднення секретних даних, які йдуть врозріз із політичними планами Дональда Трампа.
Востаннє американські розвідувальні служби реформували 2004 року - після провалів, що призвели до терактів 11 вересня 2001 року щодо Веж-близнюків у Нью-Йорку. Відтоді ця сфера кардинально змінилася через прогрес технологій та зміну ситуації у світі. Тож настав час нових реформ.
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