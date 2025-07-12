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Теракт 11 вересня у США: суд відхилив угоду про визнання провини для організатора

Фото: суд у США відхилив угоду організатору теракту 11 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Федеральний апеляційний суд відхилив угоду про визнання провини обвинуваченому в організації терактів 11 вересня у США Халіду Шейху Мохаммеду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Угода дозволила б Мохаммеду та іншим співучасникам визнати себе винними в обмін на уникнення смертної кари.

Судді у Вашингтоні, округ Колумбія, більшістю голосів відхилили таку угоду.

Мохаммеда звинувачують в організації та керівництві терактами 11 вересня 2001 року в США, коли літаки врізалися у Всесвітній торговий центр. Його було заарештовано 2003 року. Відтоді його утримують у в'язниці Гуантанамо.

Угода про визнання провини обговорювалася протягом двох років. Вона була схвалена військовими прокурорами і представником Пентагону. Досудові слухання тривають уже понад десять років.

Після арешту в Пакистані 2003 року Мохаммед провів три роки в секретних в'язницях ЦРУ, де його 183 рази піддавали імітації утоплення, а також застосовували інші методи допиту, зокрема, позбавлення сну і примусове оголення.

У липні минулого року адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що уклала угоду з Мохаммедом і трьома іншими обвинуваченими, проте пізніше її було скасовано.

Тертя Трампа і спецслужб США

Між президентом США та американськими спецслужбами виникли тертя через оприлюднення секретних даних, які йдуть врозріз із політичними планами Дональда Трампа.

Востаннє американські розвідувальні служби реформували 2004 року - після провалів, що призвели до терактів 11 вересня 2001 року щодо Веж-близнюків у Нью-Йорку. Відтоді ця сфера кардинально змінилася через прогрес технологій та зміну ситуації у світі. Тож настав час нових реформ.

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