Теракт 11 вересня у США: суд відхилив угоду про визнання провини для організатора

Угода дозволила б Мохаммеду та іншим співучасникам визнати себе винними в обмін на уникнення смертної кари.

Судді у Вашингтоні, округ Колумбія, більшістю голосів відхилили таку угоду.

Мохаммеда звинувачують в організації та керівництві терактами 11 вересня 2001 року в США, коли літаки врізалися у Всесвітній торговий центр. Його було заарештовано 2003 року. Відтоді його утримують у в'язниці Гуантанамо.

Угода про визнання провини обговорювалася протягом двох років. Вона була схвалена військовими прокурорами і представником Пентагону. Досудові слухання тривають уже понад десять років.

Після арешту в Пакистані 2003 року Мохаммед провів три роки в секретних в'язницях ЦРУ, де його 183 рази піддавали імітації утоплення, а також застосовували інші методи допиту, зокрема, позбавлення сну і примусове оголення.

У липні минулого року адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що уклала угоду з Мохаммедом і трьома іншими обвинуваченими, проте пізніше її було скасовано.