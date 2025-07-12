Теракт 11 вересня у США: суд відхилив угоду про визнання провини для організатора
Федеральний апеляційний суд відхилив угоду про визнання провини обвинуваченому в організації терактів 11 вересня у США Халіду Шейху Мохаммеду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Угода дозволила б Мохаммеду та іншим співучасникам визнати себе винними в обмін на уникнення смертної кари.
Судді у Вашингтоні, округ Колумбія, більшістю голосів відхилили таку угоду.
Мохаммеда звинувачують в організації та керівництві терактами 11 вересня 2001 року в США, коли літаки врізалися у Всесвітній торговий центр. Його було заарештовано 2003 року. Відтоді його утримують у в'язниці Гуантанамо.
Угода про визнання провини обговорювалася протягом двох років. Вона була схвалена військовими прокурорами і представником Пентагону. Досудові слухання тривають уже понад десять років.
Після арешту в Пакистані 2003 року Мохаммед провів три роки в секретних в'язницях ЦРУ, де його 183 рази піддавали імітації утоплення, а також застосовували інші методи допиту, зокрема, позбавлення сну і примусове оголення.
У липні минулого року адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що уклала угоду з Мохаммедом і трьома іншими обвинуваченими, проте пізніше її було скасовано.
Тертя Трампа і спецслужб США
Між президентом США та американськими спецслужбами виникли тертя через оприлюднення секретних даних, які йдуть врозріз із політичними планами Дональда Трампа.
Востаннє американські розвідувальні служби реформували 2004 року - після провалів, що призвели до терактів 11 вересня 2001 року щодо Веж-близнюків у Нью-Йорку. Відтоді ця сфера кардинально змінилася через прогрес технологій та зміну ситуації у світі. Тож настав час нових реформ.
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