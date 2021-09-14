Теперь и Yaris Cross: в Украине стартуют продажи нового компактного кроссовера Toyota

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Toyota в Украине .

Как нетрудно догадаться из названия, кроссовер Toyota Yaris Cross построен на платформе хэтчбека Yaris. Но при этом новинка длиннее его примерно на 25 см. Новый паркетник станет самым компактным и наиболее доступным кроссовером в украинской линейке Тойоты. Габариты Yaris Cross составляют 4180 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1 560 мм в высоту. Колесная база - 2560 мм.

Автомобиль выпускается исключительно в исполнении с передним приводом, зато на выбор покупателю предлагаются две версии с разными силовыми установками - бензиновой и гибридной.

Тойота Ярис Cross начального уровня - это автомобиль с бензиновой "тройкой" 1.5 мощностью 125 л.с. Трансмиссия - шестиступенчатая "механика" или вариатор CVT.

Гибридный Yaris Cross оснащен силовой установкой 1.5 Hybrid с вариатором e-CVT, которая создана на основе силовых установок, знакомых по C-HR, RAV4 и Camry. Трехцилиндровый 1,5-литровый двигатель работает по циклу Аткинсона и развивает 92 л.с., а совокупная мощность с учетом электромотора составляет 116 л.с.

Начиная со второго уровня оснащения для Yaris Cross доступен комплекс безопасности Toyota Safety Sense, в который входят адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений, слежение за разметкой и распознавание дорожных знаков. Для комплектации Active это опция, а для Lounge, Elegant и Adventure - стандартное оснащение.

Цены Toyota Yaris Cross в Украине

Бензиновый мотор 1.5 и "механика". Такой кроссовер доступен только в базовой комплектации Live. Цена - 556 528 гривен.

Бензиновый мотор 1.5 и вариатор CVT. Такой кроссовер доступен в комплектациях Live и Active. Цена - 596 833 и 635 537 гривен соответственно.

Гибридная силовая установка 1.5 Hybrid и вариатор e-CVT. Такой кроссовер доступен в комплектациях Active, Lounge, Elegant и Adventure. Цена - от 690 877 гривен до 821 313 гривен.

Особенности наиболее богато оснащенного Yaris Cross в топ-комплектации Adventure - особые бамперы с декоративными накладками и рейлинги на крыше.