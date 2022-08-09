"Теперь ВСУ достают и туда". В Геническе утром взорвался склад с боеприпасами россиян

В оккупированном Геническом районе (Херсонская область), который граничит с Крымом, утром 9 августа прогремели взрывы. В регионе сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Генический район находится на административной границе с Крымом.

Напомним, вчера ВСУ за день на южном направлении уничтожили 23 солдата армии РФ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходную гаубицу "Мста-С", а также пять машин.

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