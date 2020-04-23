На "Теодоре Рузвельте" 777 моряков заражены COVID-19

На американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт" 777 человек заражены коронавирусом COVID-19. Об этом 22 апреля сообщили в ВМС США.

Отмечается, что на данный момент протестированы 99% членов команды корабля, который почти месяц назад прекратил операции из-за вспышки COVID-19 на борту. У 3919 человек анализ показал отрицательный результат.

Большая часть команды (4 196 моряков) переведена на берег на карантин. Шесть человек госпитализированы. Один из моряков умер.

На авианосце проводят санобработку и продолжают осмотр моряков.

Отметим, в конце марта "Теодор Рузвель" в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана из-за вспышки коронавируса на борту.

Напомним, после вспышки вируса на борту авианосца "Теодор Рузвельт", власти США решили эвакуировать часть экипажа. Планировалось, что на берег сойдут почти 3000 американских моряков. Однако позже решили, что весь экипаж эвакуировать не будут.

Ренее сообщалось, что на корабле "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружили у 10% членов команды, от осложнений умер один моряк.

Также РБК-Украина сообщало, что более 1900 человек изолировали из-за вспышки коронавируса на борту французского атомного авианосца "Шарль де Голль".