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Тенерифе закрывает границу для туристов из-за COVID

Автор: РБК-Украина

Испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Также там вводится комендантский час.

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Об этом заявил глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес, передает The Telegraph.

В ближайшие 15 дней на Тенерифе действовать жесткие ограничения:

  • комендантский час с 22:00;
  • обслуживание в барах и ресторанах только на вынос;
  • запрет массовых мероприятий.

При этом власти посоветовали туристам, которые останутся там во время закрытия границ, оперативно связаться со своим туроператором или авиакомпанией для получения дополнительной информации.

При этом сообщается, что новогодние празднования на испанском курорте, скорее всего, отменят.

Напомним, в испанском Мадриде на время рождественских праздником ослабят карантин, однако покидать пределы региона будет запрещено.

Кроме того, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что в стране готовятся начать вакцинацию населения от коронавируса уже с 4 января. Ожидается, что Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от COVID-19 21 декабря.

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