Темпы вакцинации в Украине продолжили падать: за сутки привили чуть более 2 тысяч человек

Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 - все первая доза.

Больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 260 прививок. В целом в регионах было сделано столько прививок:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 90 прививок;

Днепропетровская область - 170 прививок;

Донецкая область - 260 прививок;

Житомирская область - 70 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Ивано-Франковская область - 18 прививок;

Киевская область - 230 прививок;

Кировоградская область - 30 прививок;

Луганская область - 170 прививок;

Львовская область - 50 прививок;

Николаевская область - 80 прививок;

Одесская область - 160 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Сумская область - 50 прививок;

Тернопольская область - 100 прививок;

Харьковская область - 60 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 60 прививок;

Черновицкая область -120 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (5044), меньше всего - в Черниговской области (1006).