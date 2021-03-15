Темпы вакцинации в Украине продолжили падать: за сутки привили чуть более 2 тысяч человек
Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 - все первая доза.
Больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 260 прививок. В целом в регионах было сделано столько прививок:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 90 прививок;
- Днепропетровская область - 170 прививок;
- Донецкая область - 260 прививок;
- Житомирская область - 70 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Ивано-Франковская область - 18 прививок;
- Киевская область - 230 прививок;
- Кировоградская область - 30 прививок;
- Луганская область - 170 прививок;
- Львовская область - 50 прививок;
- Николаевская область - 80 прививок;
- Одесская область - 160 прививок;
- Полтавская область - 80 прививок;
- Сумская область - 50 прививок;
- Тернопольская область - 100 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 60 прививок;
- Черновицкая область -120 прививок;
- Черниговская область - 80 прививок.
За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (5044), меньше всего - в Черниговской области (1006).
Отметим, темпы вакцинации стабильно падают в период выходных дней. В пятницу было сделано более 9 тысяч прививок, тогда как в субботу - 3,5 тысячи.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили 6 792 новых случая COVID, почти 2,5 тысячи человек госпитализировали.