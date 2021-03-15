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Темпы вакцинации в Украине продолжили падать: за сутки привили чуть более 2 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжили падать темпы вакцинации против коронавируса. За воскресенье, 14 марта, сделали 2018 прививок.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19 - все первая доза.

Больше всего за вчера вакцинировали в Донецкой области - 260 прививок. В целом в регионах было сделано столько прививок:

  • Винницкая область - 10 прививок;
  • Волынская область - 90 прививок;
  • Днепропетровская область - 170 прививок;
  • Донецкая область - 260 прививок;
  • Житомирская область - 70 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 18 прививок;
  • Киевская область - 230 прививок;
  • Кировоградская область - 30 прививок;
  • Луганская область - 170 прививок;
  • Львовская область - 50 прививок;
  • Николаевская область - 80 прививок;
  • Одесская область - 160 прививок;
  • Полтавская область - 80 прививок;
  • Сумская область - 50 прививок;
  • Тернопольская область - 100 прививок;
  • Харьковская область - 60 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 60 прививок;
  • Черновицкая область -120 прививок;
  • Черниговская область - 80 прививок.

За весь период кампании больше всего привитых в Донецкой области (5044), меньше всего - в Черниговской области (1006).

Отметим, темпы вакцинации стабильно падают в период выходных дней. В пятницу было сделано более 9 тысяч прививок, тогда как в субботу - 3,5 тысячи.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 6 792 новых случая COVID, почти 2,5 тысячи человек госпитализировали.

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