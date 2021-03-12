Темпы вакцинации немного растут: за сутки от COVID привили почти 9 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки от коронавируса привили 8859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области - 950. В целом ситуация по регионам следующая:
За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего - в Черниговской области (626).
Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине сделали почти на 3 тысячи прививок больше. Позавчера в стране вакцинировали 5898 человек.
Напомним, в начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. В Украине должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день еще на прошлой неделе.
Впоследствии президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.