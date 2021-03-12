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Темпы вакцинации немного растут: за сутки от COVID привили почти 9 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки от коронавируса привили 8859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области - 950. В целом ситуация по регионам следующая:

  • Винницкая область - 370 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 800 прививок;
  • Донецкая область - 610 прививок;
  • Житомирская область - 128 прививок;
  • Закарпатская область - 280 прививок;
  • Запорожская область - 320 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 262 прививки;
  • Киевская область - 950 прививок;
  • Кировоградская область - 320 прививок;
  • Луганская область - 180 прививок;
  • Львовская область - 320 прививок;
  • Киев - 230 прививок;
  • Николаевская область - 250 прививок;
  • Одесская область - 230 прививок;
  • Полтавская область - 510 прививок;
  • Ровенская область - 320 прививок;
  • Сумская область - 389 прививок;
  • Тернопольская область - 560 прививок;
  • Харьковская область - 320 прививок;
  • Херсонская область - 400 прививок;
  • Хмельницкая область - 280 прививок;
  • Черновицкая область -260 прививок;
  • Черниговская область - 80 прививок.
  • Черкасская область - 330 прививок.

За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего - в Черниговской области (626).

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине сделали почти на 3 тысячи прививок больше. Позавчера в стране вакцинировали 5898 человек.

Напомним, в начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. В Украине должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день еще на прошлой неделе.

Впоследствии президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.

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