Темпы COVID-вакцинации в Украине могут увеличить до 10 млн доз в месяц: есть условие

Он отметил, что сейчас идет постепенное увеличение темпов вакцинации в пределах отдельно созданных мобильных бригад и пунктов для прививок. Еще больше расширить вакцинацию могут, если остановят выполнение всех рутинных прививок.

"Мы готовы при необходимости остановить своим решением проведения рутинной вакцинации на месяц-два, а мы можем это сделать, то в таком случае сможем делать и 7, и 8, и 10 млн прививок в месяц. Это мощности, которые есть сегодня в системе здравоохранения", - сказал Ляшко.

Санврач подчеркнул, что текущие мощности рассчитаны на имеющееся количество доз в Украине. Их можно резко увеличивать, но это может привести к плохим последствиям. А темпы вакцинации на этом этапе изначально были запланированы не очень быстрыми.

"Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативный информационный влияние на кампанию иммунопрофилактики. Даже если в апреле или в конце марта привезут 10 млн вакцин, то в апреле 10 млн не провакцинируют через одну ключевую вещь: нам не нужны программные ошибки, которые приведут к срыву кампании иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.