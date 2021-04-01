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Темпы COVID-вакцинации в Европе чрезвычайно медленные, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения заявила, что темпы вакцинации от коронавируса в Европе являются чрезвычайно медленными. В связи с этим в организации обратились к правительствам государств с просьбой "не расслабляться" в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

При этом в ВОЗ заявили, что рост показателей инфицирования в большинстве стран континента означает, что ситуация с коронавирусом в регионе "более тревожная, чем мы видели за несколько месяцев".

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что

По его словам, в Европейском регионе ВОЗ, состоящем из 53 стран, включая Россию и несколько стран Центральной Азии, только 10% людей получили одну дозу и 4% были полностью вакцинированы, в то время как только 60% стран региона с низким и ниже среднего уровня дохода начали вакцинацию.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.

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Новости Украины ВОЗЕвропавакцинацияКоронавирус
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