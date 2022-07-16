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Температурный контраст и дожди: какой погода будет в Украине сегодня

Фото: сегодня в Укриане погода будет местами с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 16 июля прогнозируют температурный контраст от +9 ночью и до +32 градусов днем. Дожди охватят восточные, южные и местами центральные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в стране ожидается переменная облачность. В северных, западных, Винницкой и Черкасской областях без осадков. На остальной территории местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +14, днем +22 +25 градусов;
  • на западе ночью + 9 +13 градусов, а днем +21 +27;
  • в восточных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +32;
  • в центральных областях ночью +11 +16, днем +23 +28 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +14, днем +23 +25 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на вторую половину июля.

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