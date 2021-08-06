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Телеканал CNN уволил трех сотрудников за посещение офиса без вакцинации

Автор: Артур Родивилов

Американская телекомпания CNN уволила трех сотрудников за отказ прививаться от коронавируса. Накануне они пришли в офис без прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста канала Оливер Дарси

Дарси процитировал письмо главы CNN Worldwide Джеффа Закера.

"На прошлой неделе нам стало известно о трех сотрудниках, которые приходили в офис непривитыми. Все трое были уволены. Я хочу ясно сказать, что у нас на этот счет политика нулевой терпимости", - говорится в письме Зекера.

Уточняется, что решение было принято на фоне переноса возвращения в офис 7 сентября сотрудников CNN в офисы на середину октября. Это решение было принято из-за повышения уровня заболеваемости.

Схожие организационные решения в отношении сотрудников были приняты и в других американских компаниях, например, в Apple и Amazon.

Напомним, власти США рассматривают возможность введения обязательной COVID-вакцинации для всех иностранцев, въезжающих в страну. Сейчас план находится на ранних этапах разработки.

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Вакцинация