Адміни в РФ. В Україні заблокували канал у Telegram, який писав про теракти у Львові

У відомстві зазначили, що на момент блокування на канал було підписано понад 2 500 користувачів.

"Відомо, що канал адмініструвався з території Росії. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої у суспільстві", - наголосили в МВС.

Там також додали, що продовжується процес встановлення осіб, які причетні до поширення дезінформації.

У МВС запевнили, що безпеці громадян і особливо дітей у школах завжди приділяється особлива увага. На такі випадки у правоохоронців вироблено механізм.