Адміни в РФ. В Україні заблокували канал у Telegram, який писав про теракти у Львові

Telegram-канал, який розповсюджував попередження про теракти у львівських школах, було заблоковано. Його адміністрували із території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
У відомстві зазначили, що на момент блокування на канал було підписано понад 2 500 користувачів.
"Відомо, що канал адмініструвався з території Росії. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої у суспільстві", - наголосили в МВС.
Там також додали, що продовжується процес встановлення осіб, які причетні до поширення дезінформації.
У МВС запевнили, що безпеці громадян і особливо дітей у школах завжди приділяється особлива увага. На такі випадки у правоохоронців вироблено механізм.
Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, невідомий у Telegram-каналі анонсував теракти у Львові.
Він погрожував, що завтра обійде 21 школу та один торговий центр разом із спільниками та розстрілюватиме дітей.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий наголосив, що не можна стверджувати ІПСО це чи реальна загроза. Тому сьогодні правоохоронці здійснять низку безпекових заходів на території всіх шкіл Львова.
"Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть усіх, хто входить. До навчального закладу можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні", - зазначав міський голова.
До речі, сьогодні стало відомо, що в Україні судитимуть чотирьох чоловіків, яких підозрюють у плануванні терактів у Києві та Львові.
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