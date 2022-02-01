Telegram обновил реакции и добавил новые интерактивные эмодзи

Мессенджер Павла Дурова расширил выбор интерактивных эмодзи. Также были добавлены и новые реакции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.
Согласно новому большиму обновлению Telegram, к приложению добавили пять новых эмодзи:
"К слову, эти эмодзи теперь еще и интерактивны. Если вы отправите один из этих эмодзи в любой личный чат и нажмете на него, вы увидите эффектную анимацию на полный экран вместе с вашим собеседником (если у него открыт чат с вами .-ред)", - добавляет пресс-служба Telegram.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности большого обновления мессенджера Telegram.
Также РБК-Украина рассказывало и о том как создавать собственные стикеры.
В частности, приложение Дурова еще и улучшило функцию реакции.