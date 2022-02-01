UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Telegram обновил реакции и добавил новые интерактивные эмодзи

Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер Павла Дурова расширил выбор интерактивных эмодзи. Также были добавлены и новые реакции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

Согласно новому большиму обновлению Telegram, к приложению добавили пять новых эмодзи:

  • улыбающееся лицо с сердцем;
  • задумчивое лицо;
  • взрыв мозга;
  • ругающееся лицо;
  • ручки хлопают.

"К слову, эти эмодзи теперь еще и интерактивны. Если вы отправите один из этих эмодзи в любой личный чат и нажмете на него, вы увидите эффектную анимацию на полный экран вместе с вашим собеседником (если у него открыт чат с вами .-ред)", - добавляет пресс-служба Telegram.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности большого обновления мессенджера Telegram.

Также РБК-Украина рассказывало и о том как создавать собственные стикеры.

В частности, приложение Дурова еще и улучшило функцию реакции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram