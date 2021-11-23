Тelegram под наблюдением. В МВД отчитались о борьбе с "друзьями" коронавируса

Правоохранители провели 13 обысков в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Закарпатской, Николаевской областях и в Киеве.

Также наведались в туристическое агентство в Харькове, которое предлагало получить поддельные ПЦР-тесты. В целом, изъят 61 поддельный ПЦР-тест, 54 свидетельства о вакцинации и сертификатов.

"В одном из случаев дельцы просто предлагали свои услуги в комментариях в Инстаграм. Ну, и конечно, ответили на такое предложение наши правоохранители. Как оказалось, искал клиентов обычный частный предприниматель и действовал по предварительному сговору с семейным врачом "Центра первичной медико-санитарной помощи" Ужгородского городского совета", - написал он.

За 2 700 гривен предлагали подделать сертификат и даже с возможностью внесения его в "Дию", отметил он.

"Телеграмм также под нашим наблюдением. Например, разоблачили мошенников в Харькове, которые от имени лаборатории ООО "ОН Лаб" через мессенджер предлагали бумажные справки в регионах Украины и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Всех задержали и сообщили о подозрении", - написал он.