Тела погибших в Польше украинцев отправят в Тернопольскую область

Тела двух граждан Украины, которых нашли мертвыми в Польше, 14 ноября перевезут в Тернопольскую область. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отметим, что умершие - родом из Тернопольской области, были родственниками - дядя и племянник. Они работали в Польше легально.

"Наша задача проинформировать родных, после официального поступления информации к нам, по случае смерти или чрезвычайной ситуации, а тогда семья решает, вывозить тело в Украину или оставлять в Польше, поскольку не имеют денег на перевозку и есть такие, кто не желает перевозить тело", - говорит руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

По информации издания, за 11 месяцев этого года только в консульском округе посольства Украины в Варшаве, а это четыре воеводства, при разных обстоятельствах погибли 213 граждан Украины. В прошлом году было зафиксировано 225 смертей по округу.

Напомним, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев. Региональная прокуратура Раве Мазовецкой сообщила о смерти двух граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет, тела которых были найдены в анаэробном холодильнике для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве. Полиция получила сообщения от владельцев хранилища фруктов об обнаружении двух тел вечером в воскресенье, 10 ноября.

Как сообщает РБК-Украина, в польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он уехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.