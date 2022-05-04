Тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области, - полиция

"За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел мирных граждан, которых убили оккупанты РФ", - заявил Небытов.

По его словам, всего по состоянию на 4 мая, полиция Киевской области обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Из них 282 погибших в настоящее время не установлены.

Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними потеряна связь.

Глава полиции Киевской области призвал граждан не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.

Напомним, недавно в Бучанском районе обнаружили еще одно захоронение с расстрелянными людьми. Мужчин перед убийством жестоко пытали.

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