UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области, - полиция

Фото: тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей. Общее количество найденных тел уже составляет 1235.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в эфире телемарафона.

"За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел мирных граждан, которых убили оккупанты РФ", - заявил Небытов.

По его словам, всего по состоянию на 4 мая, полиция Киевской области обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Из них 282 погибших в настоящее время не установлены.

Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними потеряна связь.

Глава полиции Киевской области призвал граждан не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.

Напомним, недавно в Бучанском районе обнаружили еще одно захоронение с расстрелянными людьми. Мужчин перед убийством жестоко пытали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна России против Украины