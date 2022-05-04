ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области, - полиция

Новина українською →
Киевская область, Среда 04 мая 2022 12:33
Тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области, - полиция Фото: тела еще 20 убитых мирных жителей обнаружили в Киевской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей. Общее количество найденных тел уже составляет 1235.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в эфире телемарафона.

"За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел мирных граждан, которых убили оккупанты РФ", - заявил Небытов.

По его словам, всего по состоянию на 4 мая, полиция Киевской области обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Из них 282 погибших в настоящее время не установлены.

Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними потеряна связь.

Глава полиции Киевской области призвал граждан не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.

Напомним, недавно в Бучанском районе обнаружили еще одно захоронение с расстрелянными людьми. Мужчин перед убийством жестоко пытали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны