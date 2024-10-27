Біля Тель-Авіва вантажівка протаранила автобусну зупинку: поліція не виключає теракт

Інцидент стався зранку 27 жовтня на перехресті у районі Глілот біля Тель-Авіва. На місце аварії спрямували численні наряди поліції.

Як пише видання, у момент зіткнення на зупинці було багато людей. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали 16 осіб. Четверо з них у важкому стані. За іншими даними, поранення отримали 24 особи.

Поліція підозрює, що таран вантажівки біля Тель-Авіва був терактом. The Jerusalem Post повідомляє, що водія вантажівки затримано, інші ЗМІ - що вбито поліцією під час затримання.

Варто додати, що у районі Глілот розташована штаб-квартира ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" разом з кількома розвідувальними підрозділами армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.

Фото: в Ізраїлі вантажівка протаранила зупинку (timesofisrael.com)