Біля Тель-Авіва вантажівка протаранила автобусну зупинку: поліція не виключає теракт
Біля столиці Ізраїлю вантажівка протаранила автобусну зупинку. Правоохоронці не виключають теракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.
Інцидент стався зранку 27 жовтня на перехресті у районі Глілот біля Тель-Авіва. На місце аварії спрямували численні наряди поліції.
Як пише видання, у момент зіткнення на зупинці було багато людей. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали 16 осіб. Четверо з них у важкому стані. За іншими даними, поранення отримали 24 особи.
Поліція підозрює, що таран вантажівки біля Тель-Авіва був терактом. The Jerusalem Post повідомляє, що водія вантажівки затримано, інші ЗМІ - що вбито поліцією під час затримання.
Варто додати, що у районі Глілот розташована штаб-квартира ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" разом з кількома розвідувальними підрозділами армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.
Фото: в Ізраїлі вантажівка протаранила зупинку (timesofisrael.com)
Ескалація на Близькому Сході
Нагадаємо, за останній місяць Іран та Ізраїль обміняли масштабними ударами. 1 жовтня Іран випустив по території Ізраїлю майже 200 балістичних ракет. Тегеран заявив, що це помста за загибель ватажків угрупувань "Хезболла" та ХАМАС.
Ізраїль успішно відбив іранську атаку, яка спричинила невеликі наслідки.
Армія оборони Ізраїлю в ніч на 27 жовтня завдала ударів по Ірану. ЦАХАЛ заявляє, що були атаковані 20 точок, це були військові об'єкти.
Іран вже пригрозив, що може відповісти на ізраїльську атаку. Тегеран стверджує, що нібито наслідки обстрілу були незначні. Проте, за даними Axios, удар Ізраїлю паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані.
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