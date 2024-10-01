UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тель-Авіві сталася стрілянина: є жертви , поліція допускає теракт

Фото: у Тель-Авіві сталася стрілянина (x.com/mda_israel)
Автор: Іван Носальський

У Тель-Авіві сьогодні, 1 жовтня, невідомі почали стрілянину в районі Яффо. Внаслідок інциденту є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Times of Israel.

Інцидент стався на Єрусалимській вулиці поряд із станцією легкорейкового транспорту. Поліція стверджує, що четверо людей загинули, ще семеро отримали поранення.

За інформацією Reuters, на відео, яке публікують у мережі, видно, як озброєні люди виходять на станції легкорейкового транспорту та відкривають вогонь.

Медики та парамедики вже надали медичну допомогу на місці кільком постраждалим із пораненнями різного ступеня тяжкості, включаючи тих, хто був непритомний.

При цьому, як пише The Times of Israel, поліція заявляє, що стрілянина в Яффо - це, ймовірно, теракт.

 

Згідно з непідтвердженими даними, у нападі брали участь щонайменше два стрільці.

Що передувало

Нагадаємо, такий теракт у Тель-Авіві стався того ж дня, коли Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану.

Поки ізраїльські війська перебувають у прикордонній зоні, вони мають намір вразити інфраструктуру угруповання, що загрожує мирним жителям Ізраїлю.

Більш детально про ізраїльську операцію і в чому полягають її цілі - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльТерактТель-Авив