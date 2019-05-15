В Тель-Авиве напали на посла Польши

В израильском городе Тель-Авиве вчера, 14 мая, напали на посла Польши в Израиле Марека Магеровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что вчера на польского дипломата была осуществлена ​​словесная и физическая атака перед зданием посольства Польши. Инцидент произошел во вторник, 14 мая. Посол стоял перед домом, в то время его начали атаковать и выкрикивать, среди прочего, "поляк".

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность в связи с нападением на посла Польши в Израиле. В заметке в Twitter премьер-министр отметил, что он "очень обеспокоен расистской атакой" на посла.

"Польша решительно осуждает этот расистский акт агрессии. Насилие против дипломатов и других граждан никогда нельзя терпеть", - написал глава польского правительства.

Министерство иностранных дел Израиля заявило в полицию, и попросило воспринимать инцидент как дело с "наибольшим приоритетом". Преступника задержали. Ранее посол Марек Магеровский успел сделать фотографию мужчины и его автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Варшава отменила визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном. В польском ведомстве сообщили, что решение было принято после того, как израильская сторона изменила состав делегации.

Кроме того, польский премьер-министр отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".