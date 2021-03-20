В Техасе произошла стрельба в ночном клубе, есть жертва и пострадавшие

В американском городе Даллас, штат Техас, мужчина открыл стрельбу в ночном клубе. В результате обстрела погиб один человек, еще пять получили ранения.

В результате стрельбы шесть человек были госпитализированы. Одна из пострадавших скончалась в больнице. По данным полиции, состояние раненых варьируется от стабильного до критического.

Напомним, в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.

Ранее сообщалось, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в трех спа-салонах в американском штате Джорджия произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек.