В Техасе официально запретили аборты после 6 недели беременности

Верховный суд США постановил оставить в силе закон Техаса, запрещающий большинство абортов. Закон начал действовать с 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Пятью голосами "за" при четырех "против" суд отклонил экстренную апелляцию поставщиков услуг по прервыванию беременности, которые пытались заблокировать исполнение закона, вступившего в силу в среду.
Губернатор подписал соответсвующий закон в мае. Он запрещает аборты после того как медики могут обнаружить сердечную деятельность плода. Обычно это происходит примерно на шестой неделе - до того, как многие женщины узнают, что они беременны.
Это самый суровый закон, касающийся права на аборт в США.
По меньшей мере в 12 других штатах были приняты законы о запрете абортов на ранней стадии беременности, но во всех случаях их вступление в силу было заблокировано.
Ранее в Польше вступило в силу решение Конституционного суда, фактически полностью запретившее аборты.