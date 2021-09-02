В Техасе официально запретили аборты после 6 недели беременности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Пятью голосами "за" при четырех "против" суд отклонил экстренную апелляцию поставщиков услуг по прервыванию беременности, которые пытались заблокировать исполнение закона, вступившего в силу в среду.

Губернатор подписал соответсвующий закон в мае. Он запрещает аборты после того как медики могут обнаружить сердечную деятельность плода. Обычно это происходит примерно на шестой неделе - до того, как многие женщины узнают, что они беременны.

Это самый суровый закон, касающийся права на аборт в США.

По меньшей мере в 12 других штатах были приняты законы о запрете абортов на ранней стадии беременности, но во всех случаях их вступление в силу было заблокировано.