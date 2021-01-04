В Техасе мужчина застрелил священника в церкви

Мужчина застрелил пастора методистской церкви в восточном Техасе, США. Нападавшим оказался 21-летний мужчина.

Об этом сообщает телеканал NBC DFW со ссылкой на данные полиции.



Накануне убийства его преследовала полиция, однако злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле с чужими номерами.



Погоня закончилась у церкви. Сотрудники правоохранительных органов обыскивали местность около двух часов, но следов злоумышленника не обнаружили.

На следующее утро в церковь пришли пастор, его жена и еще два человека. Пастор обнаружил, что злоумышленник прячется в ванной, и достал свое оружие. Однако мужчина выхватил оружие священника и застрелил его. Еще два человека получили ранения.

После чего нападающий скрылся на машине пастора, однако полицейским удалось арестовать его.

Напомним, в США уволили полицейского Адама Коя из Колумбуса, штат Огайо, после того, как он застрелил невооруженного чернокожего мужчину. По мнению директора городской полиции, это было "необоснованным применением смертоносной силы".

РБК-Украина писало, что полиция нашла человека, который был связан с фургоном, взорвавшимся утром в пятницу, 25 декабря, в Нэшвилле. Другие детали расследования пока неизвестны.