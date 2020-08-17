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В Техасе мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу

Остин, Понедельник 17 августа 2020 03:59
В Техасе мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу
Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)
Автор: Артур Родивилов

Ранены трое полицейских

В американском пригороде Остина, штат Техас, мужчина забаррикадировался в доме и начал стрельбу. В результате инцидента ранены трое полицейских.

Об этом сообщается на странице местного полицейского управления в Twitter.

Отмечается, что по вызову к жилому дому прибыли полицейские. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан.

"Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, во время пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа у Белого дома произошла стрельба, он был вынужден прервать пресс-конференцию и покинуть вместе с охраной помещение.

Ранее в Запорожье произошла стрельба возле супермаркета; мужчина получил ранения из травматического пистолета.

Кроме того, в Харькове мужчина из стартового пистолета стрелял в сотрудников полиции; также нарушитель угрожал правоохранителям ножом.

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