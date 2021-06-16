В Техасе мужчина открыл стрельбу по полицейским

В американском штате Техас вооруженный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В результате инцидента один человек получил ранения.

Об этом сообщает департамент полиции города Хани Гроув в Facebook.

В настоящее время полицейская операция продолжается. На место происшествия стянуты дополнительные силы.

Один из них был ранен и госпитализирован. Состояние пострадавшего полицейского оценивается как стабильное.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов о возможной бытовой ссоре. Вооруженный мужчина открыл по ним стрельбу.

Напомним, ранее в Алабаме работник завода по производству пожарных гидрантов открыл стрельбу по своим коллегам. В результате происшествия два человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, в Чикаго произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Также в медучреждение доставили ребенка. Все пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Добавим, что во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.