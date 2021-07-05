В Техасе конфликт перерос в стрельбу, пострадали восемь человек

В городе Форт-Уэрт, штат Техас, на автомойке конфликт перерос в массовую стрельбу. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

По данным издания, инцидент произошел после ссоры между двумя мужчинами. Пока они спорили, другой мужчина вышел, нашел пистолет и вернулся, открыв огонь. Несколько человек, находившихся поблизости, открыли ответный огонь.

Восемь человек получили ранения, хотя все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, отчасти благодаря спасательным мерам, принятыми полицейскими.

Личности подозреваемых пока не установлены. Одна несовершеннолетняя девочка также была ранена, когда автомобиль сбил ее, когда она убегала с места происшествия.

По данным газеты, большинство жертв, по-видимому, были прохожими.