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У Тегерані чути вибухи та стрілянина, у небі помічена військова авіація

Фото: У Тегерані чути вибухи та стрілянина (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Тегерані, столиці Ірану, вночі 29 січня пролунали вибухи, у місті чути стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Також у небі помічено бойову авіацію.

Арабські ЗМІ розповсюджують інформацію про початок військової операції Ізраїлю, проте інформація не підтверджена офіційними джерелами.

Нагадаємо, в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.

В Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

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Іран