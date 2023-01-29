У Тегерані чути вибухи та стрілянина, у небі помічена військова авіація

У Тегерані, столиці Ірану, вночі 29 січня пролунали вибухи, у місті чути стрілянину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Також у небі помічено бойову авіацію.
Арабські ЗМІ розповсюджують інформацію про початок військової операції Ізраїлю, проте інформація не підтверджена офіційними джерелами.
Нагадаємо, в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.
В Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.