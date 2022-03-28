UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В течение года до убийства Немцова за ним следил человек, связанный с ФСБ, - расследование

Фото: Борис Немцов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В течение года до убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова за ним осуществлялась слежка человеком, связанным с ФСБ. Он преследовал Немцова в поездках по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat, The Insider и русской службы ВВС.

Журналисты выяснили, что за Немцовым следил человек с паспортом на имя Валерия Сухарева. Он преследовал политика по меньше мере в 13 поездках туда и обратно (то есть в общей сумме 26 поездок) в период с мая 2014 года по февраль 2015 года.

Сухарев приезжал в город немного раньше Немцова. В последний раз он преследовал политика за 10 дней до убийства - 17 февраля 2015 года. Один раз во время визита Немцова в Новосибирск к Сухареву присоединился другой предполагаемый сотрудник ФСБ - Алексей Кривощеков.

В СМИ отметили, что и Сухачев, и Кривощеков ранее упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Журналисты считают, что Сухачев работает в Службе по защите конституционного строя ФСБ - так называемой "2 службе".

Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых человек, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НемцовФСБ