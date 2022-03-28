В течение года до убийства Немцова за ним следил человек, связанный с ФСБ, - расследование

В течение года до убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова за ним осуществлялась слежка человеком, связанным с ФСБ. Он преследовал Немцова в поездках по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat, The Insider и русской службы ВВС.

Журналисты выяснили, что за Немцовым следил человек с паспортом на имя Валерия Сухарева. Он преследовал политика по меньше мере в 13 поездках туда и обратно (то есть в общей сумме 26 поездок) в период с мая 2014 года по февраль 2015 года.

Сухарев приезжал в город немного раньше Немцова. В последний раз он преследовал политика за 10 дней до убийства - 17 февраля 2015 года. Один раз во время визита Немцова в Новосибирск к Сухареву присоединился другой предполагаемый сотрудник ФСБ - Алексей Кривощеков.

В СМИ отметили, что и Сухачев, и Кривощеков ранее упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Журналисты считают, что Сухачев работает в Службе по защите конституционного строя ФСБ - так называемой "2 службе".