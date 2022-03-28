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В течение года до убийства Немцова за ним следил человек, связанный с ФСБ, - расследование

Новина українською →
Россия, Понедельник 28 марта 2022 09:17
В течение года до убийства Немцова за ним следил человек, связанный с ФСБ, - расследование Фото: Борис Немцов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В течение года до убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова за ним осуществлялась слежка человеком, связанным с ФСБ. Он преследовал Немцова в поездках по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat, The Insider и русской службы ВВС.

Журналисты выяснили, что за Немцовым следил человек с паспортом на имя Валерия Сухарева. Он преследовал политика по меньше мере в 13 поездках туда и обратно (то есть в общей сумме 26 поездок) в период с мая 2014 года по февраль 2015 года.

Сухарев приезжал в город немного раньше Немцова. В последний раз он преследовал политика за 10 дней до убийства - 17 февраля 2015 года. Один раз во время визита Немцова в Новосибирск к Сухареву присоединился другой предполагаемый сотрудник ФСБ - Алексей Кривощеков.

В СМИ отметили, что и Сухачев, и Кривощеков ранее упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Журналисты считают, что Сухачев работает в Службе по защите конституционного строя ФСБ - так называемой "2 службе".

Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых человек, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.

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Немцов ФСБ
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