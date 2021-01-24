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В Тбилиси проходит протест за снятие COVID-ограничений

Тбилиси, Воскресенье 24 января 2021 14:37
В Тбилиси проходит протест за снятие COVID-ограничений
Фото: протест в Тбилиси (t.me/SputnikGeorgia)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 24 января, в грузинской столице проходит акция протеста. Демонстранты требуют снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.

Об этом сообщает телеканал 1tv.ge.

Акция протеста, в которой участвуют представители оппозиции, бизнес-сообщества и гражданские активисты, проходит у дома правительства в Тбилиси.

Целью акции является снятие всех ограничений, введенных правительством.

Организаторами митинга являются гражданские активисты и представители бизнеса. К ним примкнули оппозиционные политические партии страны.

Фото: протест в Тбилиси (t.me/SputnikGeorgia)

Они считают, что правительство в первую очередь должно разрешить работу общественному транспорту, остановленному из-за COVID-19, а затем снять остальные ограничения.

Напомним, ранее в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать по меньшей мере до 1 марта.

Кроме того, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будет восстановлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

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