У Тбілісі недалеко від парламенту Грузії напали на знімальну групу ТБ "Пірвелі"

На знімальну групу телеканалу "Пірвелі" напали недалеко від парламенту в Тбілісі. Це відбулось надвечір 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Эхо Кавказа ".

За даними агенства, журналіст Мака Чіхладзе та її оператор знімали заслані групи людей у чорному, в балаклавах і без розпізнавальних знаків на одязі, які нападали на учасників акцій протесту в темних провулках.

Однак після того, як їх помітили, група людей почала наближатися до знімальної групи. Чихладзе попросила не чіпати камеру, проте чоловік у чорному, наблизившись до журналістки зі спини, кинув її на землю.

Кадри нападу потрапили в прямий ефір. В результаті нападу на журналістів оператору розбили голову, а журналістці завдали фізичних ушкоджень.

Загалом повідомляється про понад 56 журналістів, які різною мірою постраждали на акціях протесту в Тбілісі.