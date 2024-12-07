У Тбілісі недалеко від парламенту Грузії напали на знімальну групу ТБ "Пірвелі"
На знімальну групу телеканалу "Пірвелі" напали недалеко від парламенту в Тбілісі. Це відбулось надвечір 7 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".
За даними агенства, журналіст Мака Чіхладзе та її оператор знімали заслані групи людей у чорному, в балаклавах і без розпізнавальних знаків на одязі, які нападали на учасників акцій протесту в темних провулках.
Однак після того, як їх помітили, група людей почала наближатися до знімальної групи. Чихладзе попросила не чіпати камеру, проте чоловік у чорному, наблизившись до журналістки зі спини, кинув її на землю.
Кадри нападу потрапили в прямий ефір. В результаті нападу на журналістів оператору розбили голову, а журналістці завдали фізичних ушкоджень.
Загалом повідомляється про понад 56 журналістів, які різною мірою постраждали на акціях протесту в Тбілісі.
Нагадаємо, що акції протесту в Тбілісі і по всій Грузії почалися після того, як увечері 28 листопада прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про припинення переговорів про вступ до ЄС.
За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів з Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС.
Зауважимо, що вчора, 6 грудня, у центрі Тбілісі тисячі людей знову вийшли на акцію протесту через відтермінування урядом переговорів про вступ Грузії до ЄС. Поліцейський спецназ уперше за три дні жорстко розігнав протестувальників. Детальніше про події, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також повідомляли, що 5 грудня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади через події в країні.
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