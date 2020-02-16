На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса

Министерство здравоохранения Тайваня зафиксировала первую смерть от китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Всего в стране 20 случаев инфицирования вирусом.

В частности, сообщается, что умер 60-летний мужчина, который недавно не выезжал за границу. Он болел диабетом и гепатитом В.

Напомним, в Госкомитете здравоохранения КНР заявили, что число смертей от коронавируса COVID-19 снижается третий день подряд. Так, на протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй. В то же время общее число зараженных в Китае составляет 69 624 человек, от болезни погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 355. В воскресенье японские медики подтвердили 70 новых случаев заражения.

Кроме того, японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма. По словам губернатора этой префектуры, на этой неделе заболели врач и пациент больницы, а сегодня стало известно о заражении еще одного врача, пациента из его отделения, а также его жены.