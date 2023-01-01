UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тайвань запропонував Китаю допомогу з COVID, незважаючи на загострення військової ситуації

Фото: президент Тайваню Цай Ін Вень (facebook.com tsaiingwen)
Автор: Каріна Левицька

Під час новорічного привітання президент Тайваню Цай Ін Вень запропонувала Китаю надати гуманітарну допомогу для боротьби з новою хвилею коронавірусу, яка розпочалась після зняття всіх COVID-обмежень в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Тайваню також повторила заклик до діалогу з Китаєм, заявивши, що війна не є варіантом розв'язання проблем.

Нагадаємо, США допускають можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте влада зазначає, що вживає заходів, щоб не допустити початку війни. Президент США Джо Байден своєю чергою заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Раніше ми писали, що китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, хоч і підтримує "мирне возз'єднання". Адже влада Китаю вважає Тайвань своєю власною територією.

Днями в Тайвані уряд острова вирішив в тричі збільшити термін строкової служби з 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайГуманітарна допомогаТайваньCOVID