ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тайвань запропонував Китаю допомогу з COVID, незважаючи на загострення військової ситуації

Новость на русском →
Тайвань, Неділя 01 січня 2023 18:22
Тайвань запропонував Китаю допомогу з COVID, незважаючи на загострення військової ситуації Фото: президент Тайваню Цай Ін Вень (facebook.com tsaiingwen)
Автор: Каріна Левицька

Під час новорічного привітання президент Тайваню Цай Ін Вень запропонувала Китаю надати гуманітарну допомогу для боротьби з новою хвилею коронавірусу, яка розпочалась після зняття всіх COVID-обмежень в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поки є потреба, виходячи з позиції гуманітарної допомоги, ми готові надати необхідну допомогу, щоб допомогти більшій кількості людей вийти з пандемії та провести здоровий і безпечний новий рік", - сказала Цай Ін Вень.

Президент Тайваню також повторила заклик до діалогу з Китаєм, заявивши, що війна не є варіантом розв'язання проблем.

Нагадаємо, США допускають можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте влада зазначає, що вживає заходів, щоб не допустити початку війни. Президент США Джо Байден своєю чергою заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Раніше ми писали, що китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, хоч і підтримує "мирне возз'єднання". Адже влада Китаю вважає Тайвань своєю власною територією.

Днями в Тайвані уряд острова вирішив в тричі збільшити термін строкової служби з 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Гуманітарна допомога Тайвань COVID
NEWS
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок