Тайвань запропонував Китаю допомогу з COVID, незважаючи на загострення військової ситуації

Під час новорічного привітання президент Тайваню Цай Ін Вень запропонувала Китаю надати гуманітарну допомогу для боротьби з новою хвилею коронавірусу , яка розпочалась після зняття всіх COVID-обмежень в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Тайваню також повторила заклик до діалогу з Китаєм, заявивши, що війна не є варіантом розв'язання проблем.

"Поки є потреба, виходячи з позиції гуманітарної допомоги, ми готові надати необхідну допомогу, щоб допомогти більшій кількості людей вийти з пандемії та провести здоровий і безпечний новий рік", - сказала Цай Ін Вень.

Нагадаємо, США допускають можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте влада зазначає, що вживає заходів, щоб не допустити початку війни. Президент США Джо Байден своєю чергою заявив, що Сполучені Штати мають намір захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Раніше ми писали, що китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосувати силу проти Тайваню, хоч і підтримує "мирне возз'єднання". Адже влада Китаю вважає Тайвань своєю власною територією.

Днями в Тайвані уряд острова вирішив в тричі збільшити термін строкової служби з 2024 року.

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