Таунхаус - квартира с участком. Почему растет популярность такого жилья

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ), за последние 5 лет популярность таунхаусов выросла более чем на 60%. Сегодня они занимают около 25% спроса на загородное жилье. Основной конкурент – 2-3-комнатные квартиры в домах эконом- и комфорт-класса. Себестоимость строительства у таунхаусов ниже, что позволяет застройщикам предлагать сравнительно невысокую стоимость квадратного метра.

Спрос растет

Такой формат жилья давно распространен в Западной Европе и США. Для Украины таунхаусы были достаточно непривычны и вызывали настороженность у покупателей. Считалось, что таунхаусы – для состоятельных.

Сейчас мнение изменилось. Сегодня на базе портала zagorodna.com зафиксировано 1615 коттеджных городков. Из них 42% (691 поселок) – таунхаусы. Первенство по количеству проектов занимает Киевская область (331 городок), второе место у Львовской области (61) и третье у Киева (47).

Юрий Пита, президент АСНУ рассказал, что в период с 2020 года по август 2021 спрос на таунхаусы в ближнем пригороде Киева вырос минимум на 30-35%. А по некоторым направлениям, например, Обуховскому – более чем на 40%.

Что такое хороший таунхаус?

80% покупателей таунхаусов – семьи в возрасте 30-45 лет с маленькими детьми. В таунхаусах их привлекает приближенность к образу жизни в частном доме. Но большим плюсом является наличие комьюнити – соседей со схожими ценностями, общей территории, детских площадок, зоны барбекю. При этом есть небольшой обособленный участок земли, гараж и гостевые стоянки.

Из минусов – соседи за смежной стенкой, урезанная внутренняя инфраструктура в сравнении с многоквартирными комплексами. Кроме того, в некоторых таунхаусах возникают проблемы с недостаточными мощностями и нестабильностью коммуникаций, вопросами водоотведения, канализации и т.д.

В целом, по мнению специалистов рынка недвижимости, характеристики хорошего для жизни и вложения средств таунхауса включают:

Локация и транспортная доступность: отдаленность от черты города не более 15 км, хорошая трасса и подъездной путь.

Безопасность: размещение на территории охраняемых коттеджных поселков или жилых комплексов.

Современные строительные материалы и технологии, качественные централизованные коммуникации (тепло- и водоснабжение, электричество, Интернет и т.д.). У людей не должны вызывать сложности повседневные бытовые вопросы. Также должна быть возможность удаленной работы – важный запрос последних лет.

Свободные планировки внутреннего пространства квартир.

Собственная придомовая территория площадью 1-3 сотки, желателен гараж и задний двор.

Развитая инфраструктура в поселке.

Лучше экология, наличие рядом леса и водоема.

Фото: у квартир в таунхаусах есть свои участки земли (vsekottedzhi.com.ua)

Цена вопроса

У таунхаусов есть свои преимущества перед загородным домом. Прежде всего финансовые – содержание квартиры в таунхаусе обходится дешевле, чем коттеджа. Минус затраты на обслуживание земельного участка.

Андрей Маляренко, руководитель компании ProfiTHouse рассказал, что сегодня застройщики строят таунхаусы и по индивидуальным проектам. В них предусмотрены коммуникации высокого уровня, качественное водоотведение и чистая питьевая вода. Возведение такого таунхауса и подключение коммуникаций обходится на 60% дешевле, чем схожего по параметрам коттеджа.

Цена таунхауса зависит от ряда условий: размера участка, удаленности от Киева, инфраструктуры коттеджного городка, инженерных коммуникаций, площади и функциональности.

"Стоимость квадратного метра жилья в таунхаусе дешевле столичных метров и коттеджей. Можно продать квартиру и на эти деньги купить таунхаус, – рассказал Виктор Коваленко, директор консалтинговой компании "РеалЭкспо". – Часто с продажи квартиры еще остаются деньги на внутреннюю отделку".

По данным "ЛУН Місто", средние цены на дома, коттеджи и таунхаусы с апреля 2020 по февраль 2021 выросли на 15% в Киеве и на 35% в области. Средняя стоимость квадратного метра в таунхаусах Украины в этом месяце составляет 17650 грн. (650 долл). С начала года рост составил почти 9%.

Для сравнения – в Ирпене средняя стоимость квадратного метра – 16140 грн, Вышгороде – 15625 грн, Буче - 15020 грн, Броварах - 19100 грн, Борисполе – 17000 грн, Белогородке (Бучанский р-н) – 13000 грн. В целом, средний чек в этом сегменте – до 1,7 млн грн. За эти деньги можно приобрести квартиру в таунхаусе комфорт-класса от 70 кв. метров с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней и гостиной. Здесь будет чистовая отделка, индивидуальное отопление и от 0,3 соток земли.

Жизнь в таухаусе максимально приближена к частному дому (фото:companion.ua)

Сколько стоит содержание таунхауса?

Стоимость эксплуатационных расходов составляет от одного доллара за квадратный метр в месяц. Например, при площади таунхауса 100 кв. м, ежемесячная плата за содержание инфраструктуры составит 100 долларов. При этом благоустройство территории, оплата охраны, услуги по вывозу мусора и т. д. делятся на всех жильцов городка. Затраты на отопление в таунхаусах сокращены процентов на 30 в сравнении с домом: общая площадь внешних стен значительно меньше плюс соседи "греют" друг друга. Поэтому и теплопотери менее ощутимы.

В то же время Андрей Маляренко отметил, что таунхаус – это не всегда дешево. Есть варианты, когда недобросовестные застройщики реализовывают проекты на земле садовых товариществ, не имея всех разрешительных документов. В результате жители вынуждены оплачивать коммуналку по тарифам для юридических лиц, которые ощутимо выше.

Что ждет рынок таунхаусов в будущем

В последние два года пандемия сыграла роль катализатора в развитии рынка загородного жилья. Это стало причиной подъема, который мы наблюдаем. Хотя Юрий Пита считает, что перспективы сегмента таунхаусов не безграничны. Но говорить о том, что на рынке уже произошло насыщение предложения, также рано. На данный момент уровень предложения соизмерим с уровнем спроса. И в перспективе 3-5 лет спрос на таунхаусы может увеличиться на 20%.