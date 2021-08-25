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Tata показала новый компактный кроссовер за 7 тысяч долларов

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Среда 25 августа 2021 15:00
Tata показала новый компактный кроссовер за 7 тысяч долларов Фото: кроссовер Tata Punch (tatamotors.com)
Автор: Константин Широкун

Новый компактный автомобиль Tata с запоминающейся внешностью получил имя Punch. Самый маленький кроссовер в модельной линейке компании привлекает очень доступной ценой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Tata.

Компания Tata опубликовала первое изображение самого маленького кроссовера в своей модельной линейке, который будет называться Punch. Предстоящая модель является производственной версией прошлогоднего концепта Tata HBX и будет продаваться в Индии, где с каждым годом растет спрос на компактные "паркетники".

Tata Punch построен на той же платформе, что и компактный городской хэтчбек Tata Altroz, выпускающийся на нескольких предприятиях индийского бренда с 2019 года.

Punch основан на гибкой расширенной архитектуре Agile Light (ALFA-ARC), которая также лежит в основе Altroz. Компания не разглашает информацию о силовых агрегатах, но Punch, вероятно, будет оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем.

Ожидается, что машина будет иметь как вариант с атмосферным двигателем, так и турбоверсию. Мощность будет передаваться исключительно на переднюю ось через пятиступенчатую механическую или автоматическую коробку передач с шестью ступенями.

Ожидается, что цена на новинку будет стартовать с отметки в 6 750 долларов США. Первые экземпляры кроссовера попадут к официальным дилерам марки в Индии уже до конца текущего года. Ближе к старту продаж появятся и полные технические характеристики Tata Punch.

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