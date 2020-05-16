Тарифы на воду взлетят по всей Украине: сколько придется платить

Тарифы на воду в Украине вырастут (коллаж: РБК-Украина)

Тарифы на воду в Украине повысятся в разных регионах на разную сумму

Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году. Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в разных областях нашей страны придется доплатить около 5 гривен за кубометр. Для частных потребителей подорожание составит от 11 до 47% в различных регионах. В пресс-службе "Киевводоканала" рассказали, сколько придется платить жителям столицы после Нового года.

Как сообщает пресс-служба компании, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

13,440 грн (в т. Ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

9,552 грн (в т. Ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

ЗАО "АК Киевводоканал" предложил в 2021 году установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

14,74 грн (в т. Ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

12,61 грн (в т. Ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

В Днепре также уже анонсировали повышение тарифов. КП "Водоканал" заявил о том, что уже с 1 января 2021 года водоснабжение и водоотведение подорожает на 30%. С нового года вода обойдется днепрянам по тарифу 27,99 гривны за кубический метр. Сейчас жители Днепра платят за водоснабжение и водоотведение в целом 21 гривну 42 копейки за кубометр.

В Запорожье для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения с 1 января 2021 года будут действовать следующие тарифы:

централизованное водоснабжение – 16,056 грн / м. куб (подорожание на 11%);

централизованное водоотведение – 9,276 грн / м. куб (подорожание на 46,9%).

Таким образом, для частных потребителей подорожание составит от 11 до 47% в различных регионах.

Напомним, что Минэкоэнерго обещает решить проблему "зеленого" тарифа в ближайшее время.

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Автор: Анна Ярошенко