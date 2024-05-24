Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, - ICC Ukraine

"Будь-яке збільшення, воно зменшує дефіцит грошей на ринку електричної енергії, а зменшення дефіциту, звичайно, якщо кошти будуть з'являтися, то вони будуть направлені, в тому числі, на відновлення", - сказав він.



Трохимець пояснив, що зараз тариф для населення щонайменше вдвічі менший, ніж реально мають платити споживачі.



Він додав, що поточний тариф на електроенергію по суті покриває тільки вартість передачі й транспортування, а ще є сама вартість виробництва електроенергії та бухгалтерські послуги.