Тарас Тополя признался, почему у старшего сына американское гражданство (видео)

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который уже скоро станет многодетным отцом, раскрыл в интервью некоторые подробности личной жизни и рассказал о семье и детях. 32-летний украинский рокер объяснил, почему его старший сын Роман родился в Штатах и имеет гражданство этой страны.

Музыкант в программе "Слава+" отметил ведущему Славе Демину, что интервью записывают как раз в день рождения Ромы (видео опубликовано 7 мая на YouTube-канале Люкс ФМ).

Тополя сказал, что в США проживает практически половина семьи: мама с мужем, тетя с мужем, двоюродные братья и сестры.

"То есть две точки: одна в Нью-Йорке, другая - на острове Лонг-Айленд, куда мы можем прилететь и... вообще нет проблем. У нас есть визы, у нас есть все", - рассказал фронтмен группы "Антитела".

Тарас подчеркивает, что никогда ни у него, ни у жены Алены - певица ALYOSHA - "не стоял вопрос начать жизнь в Америке и покинуть Украину".

"У нас всегда была привязанность к этой земле, которая проявляется в различных формах... Но в 2013 году, давай отмотаем немного, была немножко другая история, которая влияла на мое видение будущего в этой стране и желание дать сыну возможность выбрать свое будущее, когда он станет взрослым... Но Марк уже родился тут, мы решили не лететь", - объяснил музыкант.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми Ромой и Марком (фото: соцсети артистов)

Также Тополя добавил, что они с супругой не планируют отправляться в Америку для того, чтобы там появился на свет их третий ребенок (это должно произойти через 3 месяца)

"После 2014 года много чего изменилось. Надо быть здесь", - резюмировал артист.

Видео: Тарас Тополя рассказал, почему старший сын Роман родился в США

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, как проводит время на карантине, каким образом покупает продукты питания и как реализует творческие замыслы.