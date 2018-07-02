В Танзании в результате масштабного ДТП погибли не менее 20 человек

Еще 45 человек получили травмы

Не менее 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло в районе города Мбейя на юго-западе Танзании. Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на правоохранительное ведомство страны.

Сообщается, что еще 45 человек пострадали.

Как отметили в полиции, в столкновении участвовали грузовик и три микроавтобуса.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель грузового автомобиля потерял управление и въехал в микроавтобус, после чего протаранил еще два и перевернулся.

Напомним, ранее сообщалось, что на Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения.