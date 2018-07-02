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В Танзании в результате масштабного ДТП погибли не менее 20 человек

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 09:59
Фото: ДТП в Танзании (twitter.com)
Фото: ДТП в Танзании (twitter.com)

Еще 45 человек получили травмы

Не менее 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло в районе города Мбейя на юго-западе Танзании. Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на правоохранительное ведомство страны.

Сообщается, что еще 45 человек пострадали.

Как отметили в полиции, в столкновении участвовали грузовик и три микроавтобуса.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель грузового автомобиля потерял управление и въехал в микроавтобус, после чего протаранил еще два и перевернулся.

Напомним, ранее сообщалось, что на Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения.

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Теги публикации: ДТП, пострадавшие, Танзания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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