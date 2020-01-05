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В Танзании четырех человек убили по обвинению в колдовстве

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 10:48
В Танзании четырех человек убили по обвинению в колдовстве
Иллюстративное фото (newsinterris.com)

Среди жертв оказалась беременная женщина

В Танзании убили четыре человека по обвинению в колдовстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что были убиты жители одной семьи, а их дома снесены разгневанными односельчанами в западной Танзании после того, как они заподозрили жертв в причастности к колдовству. Среди жертв была беременная женщина.

"Сельские жители также уничтожили имущество жертв до того, как они разрушили свои дома и фермы", - сообщили правоохранители.

Местные власти обратились к правительству с просьбой арестовать преступников и привлечь их к ответственности. Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств.

Ранее в Танзании из-за взрыва цистерны с горючим погибли 62 человека.

РБК-Украина писало, что в столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли десятки человек.

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