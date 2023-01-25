Танкова коаліція та постачання нової зброї: Зеленський поговорив зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однією з тем обговорень було розблокування постачання нового озброєння нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter .

"Обговорили з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування передачі принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції з НАТО", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

При цьому Столтенберг у Twitter написав, що обговорив з президентом агресивну війну Росії проти України.

"Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно", - запевнив генсек НАТО.