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Танкова коаліція та постачання нової зброї: Зеленський поговорив зі Столтенбергом

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Київ, Середа 25 січня 2023 18:33
Танкова коаліція та постачання нової зброї: Зеленський поговорив зі Столтенбергом Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Однією з тем обговорень було розблокування постачання нового озброєння нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Обговорили з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування передачі принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції з НАТО", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

При цьому Столтенберг у Twitter написав, що обговорив з президентом агресивну війну Росії проти України.

"Союзники будуть продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно", - запевнив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 танків Leopard 2.

Також ми писали, що, за інформацією Bloomberg, США планують передати Україні 31 танк Abrams у рамках військової допомоги.

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