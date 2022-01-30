Талибы убили десятки чиновников и афганских военных, - доклад ООН

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад о преступлениях "Талибана" в Афганистане. Судя по докладу, талибы убили десятки бывших афганских чиновников, военных и людей, работавших с международным военным контингентом после вывода войск США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Совете Безопасности ООН рассказывает об ухудшении условий жизни 39-миллионного населения Афганистана, несмотря на прекращение боевых действий после прихода к власти талибов.
Напомним, что Европа и США требуют от талибов выполнения обязательств. Страны сделали совместное заявление.