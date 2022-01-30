UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы убили десятки чиновников и афганских военных, - доклад ООН

Автор: Наталья Скороход

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад о преступлениях "Талибана" в Афганистане. Судя по докладу, талибы убили десятки бывших афганских чиновников, военных и людей, работавших с международным военным контингентом после вывода войск США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Совете Безопасности ООН рассказывает об ухудшении условий жизни 39-миллионного населения Афганистана, несмотря на прекращение боевых действий после прихода к власти талибов.

Напомним, что Европа и США требуют от талибов выполнения обязательств. Страны сделали совместное заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанТалибанООН