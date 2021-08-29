Талибы расстреляли известного в Афганистане певца за непослушание

Боевики радикального движения "Талибан" расстреляли известного в Афганистане народного певца. Его убили из-за того, что он исполнял песни вопреки "новым законам" талибов, которыми запрещается музыка в стране.

"Жестокость "Талибана" продолжается. Сегодня они зверски убили певца Фавада Андараби, который просто приносил радость. Он пел о том, что наша прекрасная долина не покорится талибам", - написал он.

Как впоследствии сообщил сын убитого, музыканта силой вывели из его дома в селе Андараб провинции Баглан, после чего - расстреляли.