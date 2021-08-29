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Талибы расстреляли известного в Афганистане певца за непослушание

Автор: Мария Кучерявец

Боевики радикального движения "Талибан" расстреляли известного в Афганистане народного певца. Его убили из-за того, что он исполнял песни вопреки "новым законам" талибов, которыми запрещается музыка в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра внутренних дел Афганистана Масуда Андараби в Twitter.

"Жестокость "Талибана" продолжается. Сегодня они зверски убили певца Фавада Андараби, который просто приносил радость. Он пел о том, что наша прекрасная долина не покорится талибам", - написал он.

Как впоследствии сообщил сын убитого, музыканта силой вывели из его дома в селе Андараб провинции Баглан, после чего - расстреляли.

Напомним, недавно представитель "Талибана" заявил, что в Афганистане не допускается прослушивание музыки из-за того, что в "исламе она запрещена".

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ТалибанАфганистан